Eesti Grilliliit tutvustab: Alkovaba on võimas trend ja grillime terviseks!

Mis on mis?

A.Le Coq Fassbrause

A. Le Coq Fassbrause on kerge sidrunimaitsega naturaalselt kääritatud jook, mis on valmistatud alkoholivabast õllest ja sidrunimahlast. Lisaks on joogis ka palju vajalikke B-grupi vitamiine (B6, B12, B5 ja B7). Fassbrause on hea ja tervsilik alternatiiv karastusjookidele, olles parim värskendaja ja janukustutaja.

Fassbrause on alguse saanud Saksamaalt, kus see on ka praegu väga populaarne jook, eriti Berliinis ja selle ümbruses. Tegemist on keemik Ludwig Scholvieni poolt eelmise sajandi alguses leiutatud joogiga, mille koostise mõtles ta välja eelkõige oma pojale mõeldes. Tänapäeval on Fassbrause joojateks kujunenud siiski täiskasvanud.

Alkoholivaba A.Le Coq Premium

A.Le Coq Premium alkoholivabas õlles on säilinud Premiumile omane pehme maitse tänu erilisele valmistamisviisile. Alkoholivaba õlut toodetakse valmis kääritatud õllest, millest seejärel eraldakse spetsiaalse vaakumaurutustamise meetodil alkohol. Vaakumi tekitamine võimaldab õllest alkoholi välja aurustada madalal temperatuuril, nii ei saa õlle maitse protsessi käigus kannatada ning ka alkoholivabas õlles säilib Premiumi hea maitse.

Alkoholivaba A.Le Coq Premium sobib neile, kes soovivad alkoholitarbimist vähendada või on otsustanud alkoholist üldse loobuda. Loomulikult on see ka parim valik kõigile õllesõpradele hetkedeks, mil alkoholi tarbimine ei ole kas lubatud või võimalik.

Alkoholivaba õlle kalorsus on madalam kui tavapärasel lager-õllel, seetõttu sobib see õlu ka neile, kes muretsevad liigse kehakaalu pärast. Alkoholivaba Premiumi 0,33l pudelis on vaid 87 kalorit (100 grammi kohta 26,3 kcal), samal aja kui tavapärases 4,7%-lises pooleliitrises Premiumis on 200 kalorit.