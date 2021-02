TalTech. 80 aastat majandusharidust: toeks Merko töötajate professionaalsuse arendamisel

TalTech on Merkole väga oluline koostööpartner oma töötajate koolitamisel. Ehitusfirma omakorda aitab ülikooliõpet praktilisemaks muuta. Hiljuti viis Merko majandusteaduskonna ärikorralduse instituudis läbi oma juhtide arendus­programmi, kirjutab 11.02 Äripäeva vahel ilmunud erileht TalTech. 80 aastat majandusharidust.

Merko Ehitus Eesti ASi kvaliteediosakonna juhataja ja ülikooli õppejõud Eneli Liisma (vasakul) ning ettevõtte koolitusjuht Virge Karba. Foto: Erakogu

“TalTechist sirgub suuresti meie järelkasv. Merko ehitus- ja arendusobjektide analüüsi pealt on kirjutatud mitmeid teadustöid ja nii tegusad praktikandid kui ka ärksad Merko stipendiaadid jäävad tihti meie juurde tööle,“ ütleb Merko Ehitus Eesti ASi koolitusjuht Virge Karba.

Ta lisab, et Merko rikastab akadeemilist inseneriõpet tudengitele ehitusvaldkonna igapäevaelu tutvustavaid ekskursioone, loenguprogramme ja praktilist töökogemust pakkudes. “Ehitusteaduse arendamiseks anname lisaks tudengistipendiumile välja ka noore teadlase ja õppejõu stipendiumi. Tähtis on ka sisuline koostöö ehitusprojektide praktiliste probleemide lahendamisel ja parimate insener-tehniliste uuenduste väljatöötamisel,” tõdeb Karba.

Merko edu alustala on professionaalsus

Merko suurim väärtus on inimesed ja ettevõtte edu üks oluline alustala on professionaalsus. “Paneme suurt rõhku oma töötajate igakülgsele arengule ning usume, et arengupotentsiaali ja tulemuslikkust saab alati kasvatada. Koostöös TalTechi majandusteaduskonnaga viisime aasta tagasi läbi juhtimisele keskenduva arenguprogrammi. Tahtsime kuulda kaasaegse juhi portfelli kuuluvatest tarkustest ja tehnikatest, aga ka luua võimalust programmis osalenud juhtidele omavahelisteks aruteludeks ja kogemustest õppimiseks. Koolitusel osales ligi 20 juhti ettevõttest,” räägib Karba.

Koolitus Merko veerandsajale juhile

Koolitusprogramm koosnes 17 moodulist alates juhi rolli ja juhtimisstiilide ülevaatest kuni ettevõtte strateegilise juhtimise peente nüanssideni.

Osalejatel oli võimalus õppida kaasaegseid juhtimistehnikaid, seniseid teadmisi ja kogemusi teooriaga võrrelda, rühmaarutelusid läbi viia ja reaalseid ettevõtte arengukohti koos lahendada.

Värskendavalt mõjus külalis­esinejate kaasamine erinevatest valdkondadest – näiteks militaar- ja spordivaldkonnast. “Kord kuus üheks päevaks tavapärasest töökeskkonnast eemal kohtumine osutus väga tõhusaks ka organisatsiooni tiimitunde toetamisel,” tunnistab Karba.

Merko tänab TalTechi majandusteaduskonda, kes koostas juhtidele vajaliku arenguprogrammi, suunas oma õppejõud jagama teoreetilisi teadmisi ning kaasas põnevaid praktikuid.

“Märkimisväärne oli korraldaja paindlikkus, kui aktiivse arutelu käigus tekkis vajadus programmi kohendada ning meie vajadustele vastavaks seada. Koolitusest sai justkui katalüsaator, mis ettevõtte tugevustele ja tulevikusihtidele uuel pilgul vaatama pani ning ettevõtte strateegia sättimise ja arenguhoo üles tõmbas,” tundis Karba heameelt.