Soovite kuldseid austreid? Aga palun

Nautiluse austribaar https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180630/BOOK02/180629629/AR/0/AR-180629629.jpg

Kui Ülemiste vanake oleks restoraniarvustaja, siis pärast seda, kui ta on Tallinna uues austribaaris Nautilus kuldseid austreid söönud, võiks ta arvata, et linn on lõpuks valmis saanud, ja laseks sellele vee peale.

Hinnang Nautilus Toit-jook: 9 Teenindus: 9 Interjöör: 9 Kokku: 27 Kui Ülemiste vanake oleks restoraniarvustaja, siis pärast seda, kui ta on Tallinna uues austribaaris Nautilus kuldseid austreid söönud, võiks ta arvata, et linn on lõpuks valmis saanud, ja laseks sellele vee peale. No mida võikski pärast kullapuruseid austreid ja külma šampanjat veel tahta?! Kuna ma vastust ei tea, imetlesin kuldseid molluskeid eemalt ja jätsin nende maitsmise kaugemasse tulevikku. Kas just päris viimseks eineks, aga võib-olla viimaseks eineks restoraniarvustajana. Hinnang Nautilus Toit-jook: 9 Teenindus: 9 Interjöör: 9 Kokku: 27

Küll aga nautisin muid, mõnevõrra vähem säravaid, kuid mitte oluliselt vähem maitsvaid Nautiluse, Tallinna esimese austribaari ande. Lisaks mitmesugustele austritele on menüüs suur valik igasugust merelist kraami alates väikestest roosadest krevettidest kuni tuunikala ja kaheksajalgadeni. Sekka ka natuke liha, nii et ka kalasõprade lihasööjatest sõbrad saavad söönuks. Mitmed road, nagu näiteks kuningkrabi sõrad, homaar, kaheksajalg, tuunikala steik, aga ka lihaveise antrekoot ja tibu, valmivad söegrillil. Julgen arvata, et Nautiluse mereandide valik on linna ja ka Eesti suurim. Kohal on sini-, jõe-, kamm- ja ebaveenuskarbid, Argentina punased, Vannamei, tiiger- ja Atlandi krevetid, langustiin, juba korra nimetatud homaar ja kaheksajalg, jõevähk, lisaks kuningkrabile ka lumekrabi ja võib-olla veel keegi, kes selles külluses võis märkamata jääda.