3 nippi, mis teevad sinust parema argumenteerija

Olen projektijuht ja minu töös on väga oluline, et ma oskaksin ennast selgelt ja argumenteeritult väljendada. Eri projektidega tegelemine tähendab väga erinevate inimestega suhtlemist, kellest osa läheb minu ideedega kohe kaasa, teised aga vajavad veenmist ja tahavad, et ma ennast kehtestaksin.

Oma ideede esitamisel ja toetamisel olen käinud seni üsna sarnast rada. Tundsin, et mul oleks vaja argumenteerimiseks häid nippe, ning panin end kirja Margo Loori koolitusele „Argumenteerimine juhtimises“. Ma ei ütleks, et argumenteerimine on minu jaoks probleem, kui olen saanud ennast korralikult ette valmistada. Olen selline inimene, kes tahab teada kogu tausta ning mõelda läbi võimalikud stsenaariumid ja argumendid. Muret tekitavad minu jaoks pigem ootamatud olukorrad, kus keegi ründab mu ideed argumendiga, mida ma ei ole osanud ette näha. Seda veel eriti siis, kui ma ei ole teemaga 100% kursis.

Usun, et paljud on sattunud olukorda, kus oleks vaja midagi veenvat öelda, aga äkitselt on pea täiesti tühi, mitte ühtegi mõtet. Sellel hetkel ei tule pähe mitte ühtki mõjuvat põhjust oma idee toetuseks. Kui koosoleku teema on juba muutunud või möödas on mõni tund, tuleb tagantjärele see AHAA-moment ja pähe tulevad suurepärased argumendid, mis oleksid idee kindlasti maha müünud. Kui need mõtted tuleksid ainult õigel ajal!

Eriti keeruliseks läheb olukord siis, kui vastane on väga emotsionaalne, kergesti ärrituv ja pealetükkiv. Emotsionaalsete inimestega on pea võimatu ratsionaalselt argumenteerida. Nad lähevad keema ja sellest hetkes peale ei kuula nad ühtegi su sõna, võtavad iga sõna rünnakuna ja asuvad n-ö kaitsesse. Minu arvates on neid ikka väga raske, kui mitte võimatu, ennast uuesti kuulama panna.