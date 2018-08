Hei, üliõpilane, jaga Äripäevaga oma kogemust!

Äripäev kutsub Sind, hea üliõpilane, meediapilti hoogu ja särtsu juurde andma. Tule jaga meiega oma välismaa kõrgkoolidest saadud kogemust või hoopis võõramaa tuultes pähe sähvatanud lennukat ideed, et saaksime koos teha Eestit veel paremaks ja suuremaks.

Äripäev tahab meediaruumi raputada ja panna selle noorte ideedest, leidudest, unistustest, plaanidest ja kavatsustest kihama. Me väärtustame Sinu ettevõtlikkust pühkida mõneks ajaks kodumaa tolm jalgadelt, et jõuda oma eriala tippu. Meil on tungiv soov igaühest teist rohkem teada saada, et saaksime ettevõtlikkust ja õpihimu Eesti noorte seas veel rohkem kasvatada. Sest ei või iial teada, kes just Sinu kogemusest ja teadmistest innustust saab või keda just Sinu idee sedavõrd köidab ja paelub, et ta on nõus sellesse oma aega ja raha investeerima.

Projekti eesmärk on tuua meediapilti välismaa ülikoolides õppivate/õppinud Eesti noorte leidlikud ideed ja kogemused, mida ettevõtjad saavad üles noppida ja mille üle nii lehes, veebis kui ka raadios terve õppeaasta jooksul diskuteerida. Selle projekti patrooniks on vähemalt üks atraktiivne, väärikas ja haridust väärtustav ettevõte.

Eriti oodatud on lood, kus üliõpilane tuleb välja põneva ideega, mille pinnalt saaks võrsuda Eesti elu edendavaid ettevõtmisi. See on üliõpilasele ennekõike võimalus, kus avaldada mõtteid, missugune peaks olema tuleviku Eesti, kuhu nemad tahavad tagasi tulla; missugune peaks olema tuleviku Eesti tööandja, kelle juures nemad tahavad töötada. Laiem mõte on tekitada huvitavat diskussiooni noorte ja ettevõtjate vahel, millest nii ettevõtjad kui ka avalik sektor saaksid kinni haarata.

Iga loo juures palume noortel vastata ka kolmele küsimusele:

•Kuhu tahad tööle minna?

•Kas näed ennast tulevikus töötamas Eestis?

•Kuidas tänased üliõpilased saavad tulevikus Eesti elu paremaks muuta?

Erilise luubi alla paneme Eesti majanduse ja jätkusuutlikkuse jaoks oluliste võtmeerialade – IT, tootearendus ja robootika, küberturve, matemaatika, geenitehnoloogia, arstiteadus – üliõpilaste leidlikud mõtted ja ideesähvatused.

Kuna lõplik toetajate arv ei ole veel selgunud, ei saa midagi rohkem projekti kohta lisada, kuid palju põnevust ja võimalusi avada ihaldatud karjääriuks on garanteeritud.

Miks Äripäev sellise projektiga välja tuleb?

Aga sellepärast, et maailmas end harimas käinud noortel inimestel on suurepäraseid ideid, mille rakendamine käib neile üksi üle jõu. Ent kui Äripäev viib nad kokku mõne ärihiiuga või hea äritaibuga inimesega, siis võib juhtuda suuri asju. Äkki sünnib sellest sünergiast uus Eesti edulugu? Või hulgi väiksemaid edulugusid? Noortel teadlastel tavaliselt puudub igasugune ettevalmistus ettevõtluseks, sest see võib tunduda nende jaoks liiga riskantne, võõras ja vaenulik. Aga fakt on see, et teadus vajab äri ja äri vajab teadust.

Samuti saavad säravaimate ideede autorid võimaluse tulla Äripäeva Raadiosse, sest plaanime välja tulla ka uue raadiosaatega. Saatesse kaasame kõrvuti üliõpilasega ka konkreetse teemaga lähemalt seotud võtmeisikud ja ettevõtjad. Kõik noorte lood on veebis tasuta kättesaadavad, et neid saaks kohe sotsiaalmeedias jagada.

Kuidas edasi toimida?

Kui Sa tahad Äripäeva lugejatega jagada oma kogemust ja teadmistepagasit, olla inspiratsiooniks teistele noortele ja aidata nii kaasa Eesti elu edendamisele, siis tule ja anna oma kirjatükiga meediapilti hoogu ja särtsu juurde.

Kui Sa ennast kirjas kõige enesekindlamalt ei tunne, pole ka sellest midagi katki. Me hea meelega vestleme Sinuga ja kirjutame loo ise valmis. Kõik artiklid paberlehte ilmuvad nagunii toimetajaga koostöös.

Edasi toimi nii –> saada vabas vormis väike enesetutvustus aadressile merit.parnpuu@aripaev.ee märksõnaga „Ettevõtlik noor“, lisa juurde, kus välismaa kõrgkoolis/ettevõttes/organisatsioonis oled õppinud või praktikal olnud, mis on Sinu tulevikuambitsioonid ja sihid ning me võtame Sinuga ühendust.

Kõik küsimused ja ettepanekud on samuti oodatud. Ja lausa kohustuslik on sellest võimalusest teavitada ka oma välismaal õppivat sõpra, kellega me ise kontakti ei saaks. Me nii väga tahame jõuda kõigi Eesti õppuriteni mistahes maailma otsas.