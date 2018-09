Restoranitest: Tulivee toob Ida-Virumaa gurmeekaardile

Tulivee meenutab Dirhami rannarestorani, ainult uhkemas hoones ja vähem kalale orienteeritud. https://www.aripaev.ee/storyimage/ea/20180901/BOOK02/180909998/AR/0/AR-180909998.jpg

Ida-Virumaal Liimala külas asuv Tulivee restoran on toonud Ida-Virumaa Eesti gurmeekaardile. Külastamist vääriva kohana on see ära märgitud ka Skandinaavia ja Baltikumi restoranigiidis White Guide.

Külastamist vääriva kohana olen valmis minagi seda soovitama kõigile, kelle käiguteed vähegi sinnakanti viivad. Ja ka kõigile teistele – Tulivee asub Tallinnast vaid pooleteise sõidutunni kaugusel ja sobib näiteks ka seeneretke vahepeatuseks. Spetsiaalselt restorani tarbeks ehitatud põneva arhitektuuri ja võrratu vaatega hoone mere kaldal, valdavalt kohalikule toorainele orienteeritud menüü ja eriliselt rikkalik joogikaart väärivad oma silmaga ülevaatamist. Mis sest, et suvi on mööda saamas, ka sügistormiga võib klaasist seintega restoranis mõnus olla. Tulivee on natuke nagu Dirhami ranna­restoran, ainult uhkemas hoones ja mitte­ nii väga kalale orienteeritud. Ja natuke ­nagu Põhjaka, aga seda pigem kohavaimu kui menüü poolest. Ja veel meenutab see natuke Ruhet, Tallinna lähedal Neeme külas asuvat rannarestorani. Praeguseks on üle elatud kaks suve- ja üks talvehooaeg, mis juba iseenesest väärib tähelepanu, sest külakohas talve üleelamine on karmis restoraniäris märkimisväärne saavutus. Eesti rannaköök slaavi mõjudega, võib Tulivee menüü lühidalt kokku võtta. Suuremalt jaolt on tooraine kohalik: kala tuleb­ merest, lähikonnast tuleb ka värske köögivili, õunamahl, rabarber, pihlakad, metsamarjad ja seened. Inspiratsiooni on saadud kohaliku rannarahva köögist, sekka ka slaavi roogi: marineeritud räimed, praetud siig, siia-tartar, pardilihaga borš ja slaavipärased sakuskad.