11 imelist paika, mida Mehhikos külastada

2016. aastal parimaks turismiajakirjanikuks tunnistatud ja oma noore elu jooksul 75 riiki külastanud Liina Metsküla jagab soovitusi, kuhu tingimata Mehhikos minna.

Isla Mujeres – kristallselge vesi

Kariibi mere ääres asuvasse turistimekasse Cancúni on soodsam lennata kui nii mõnessegi teise Mehhiko linna. Cancúnis iseenesest kuigi palju teha ei ole ning peaasjalikult on seal hotellidele kuuluvad rannad, samas kui tunnise laevasõidu kaugusel asub Isla Mujeres ehk Naiste saar. Tõsi küll, sealgi kipub olema palju turiste (eriti nädalavahetusel, sest siis lähevad sinna ka mehhiklased), kuid rannad on imelised. Kõige populaarsem rand on pikk Playa del Norte ehk Põhjarand. Vesi on kristallselge, helesinine ja soe.

Isla Holbox – lummavad ­rannad

Et saada Holboxi saarele, tuleb sõita Cancúnist 140 km põhja poole Chiquilasse. Kui Cancún on pigem turistirohke, siis Chiquila kujul on tegu unise kalurikülaga. Inimesed tulevad sinna vaid selleks, et sõita laevaga poole tunni kaugusel asuvale Holboxi saarele. Holboxi rannad on sama lummavad nagu Mujeresil. Võib-olla isegi kaunimad. Siin on aga väike nõks: linna (küla?) keskme lähedal asuvad pigem keskpärased rannad. Hakka kõndima mööda randa ja juba poole tunni pärast vaatavad vastu vaated, mida poleks osanud oodatagi.

Tulum – suplus kilpkonna­dega ja maiade varemed

Tulumis asuvad ainsad maiade varemed, mis on mere kaldal. Pärast seda, kui oled lauspäikese käes varemeid imetlenud, on ideaalne jalutada veidi eemale ning sulpsata merevette. Tõsi küll, tegemist on Mehhiko mõistes siiski keskpäraste randadega. Hoopis parem idee on sõita Tulumist näiteks Akumali randa (mikrobussiga umbes 20 min), kus saab ujuda kilpkonnadega.

Bacalar – küütlev laguun

Ka Bacalar asub turistirohkes Quintana Roo osariigis, kuid mitte Kariibi mere ääres. Bacalar uhkustab hoopis oma laguuniga. Kindlasti võta paadiekskursioon (umbes 10 eurot) seitsmevärvilisse laguuni. Sealsel veekogul on tõesti nii palju värve ning vägisi tekib küsimus, et kas see, mida näed, on päriselt ka olemas.

San Cristobal de las Casas – sõbralik ja arhailine

Mehhiko keskosas asuv linnake on paljude lemmik. See lihtsalt võidab südame oma armsate koloniaalstiilis majade ja toredate inimestega. Linnakese lähedal tasub aga käia Sumidero kanjonis.

Real de Catorce – saladuslik kummituslinn

Mehhiko keskosas Matehuala linna lähistel (Matehualasse on mõistlik sõita Monterreyst või San Luis Potosíst) asub Real de Catorce kummituslinn. Iseenesest ei ole Real de Catorce distantsilt Matehualast liiga kaugel, aga sinna väljub buss neli korda päevas ja tee on väga halb. Ühistransport viib ühe tunneli juurde, kus tuleb edasi istuda tasuta bussile. See minibuss sõidab läbi paarikilomeetrise tunneli ning kohale jõudes avaneb justkui uus maailm. Nagu muinasjutus jõuaks läbi tunneli teise ajastusse. Et näha aga kummituslinna ennast (sadakond aastat tagasi maha jäetud küla), tuleb võtta hobuseekskursioon ning minna mägedesse.

Celestún või Ría Lagartos – õrnnõtked flamingod

Kui ihaldad näha roosasid flamingosid, siis on selleks parimad paigad Celestún ja Ría Lagartos. Ometi ei tasu minna kindla peale, sest flamingode nägemine sõltub üsna palju aastaajast. Info läheb lahku – mõni väidab, et flamingosid on rohkem näha novembris-detsembris, samas olen ka lugenud, et jaanuarist kuni märtsini on parim aeg. Mina käisin aprillikuus Celestúnis flamingosid otsimas (selleks korraldatakse paadireise, mille hind ühele inimesele on veidi üle 10 euro) ning nägin kõigest kolme-nelja. Aga kui vesi pole flamingode jaoks liiga madal, siis on neid seal parvedes. Kahjuks ei ole lindudele lubatud väga lähedale minna.

Chichen Itza – ajaloo­huviliste magnet

Maiade tempel Chichen Itza on üks seitsmest moodsast maailmaimest. Muljetavaldav templite kompleks on väärt külastamist, aga arvestama peab turistide massiga. Kui eelistad pigem turistide eest pageda, siis külasta Uxmali. Selle kompleksi pilet on ka tunduvalt odavam kui Chichen Itza oma.

Mérida – turvaline ja kultuurne

Seda nimetatakse Mehhiko kõige ohutumaks suurlinnaks, kus võib väidetavalt kell kaks öösel ka ringi jalutada, ilma et midagi juhtuks. Iseenesest pole Méridas väga palju vaatamisväärsusi, kuid pikemaks ajaks jäädes hakkad tunnetama linna melu ja hinge. See on kultuurne linn, kus toimub palju üritusi.

Cenote’d – omaaegsed ­pühapaigad

Need on Yucatani poolsaarele väga omased veekogud, mida leidub seal vähemalt 6000. Põhimõtteliselt on tegu looduslike lubjakivist kaevude ehk karstilehtritega, milles vesi on ülipuhas. Ujuda armastavad nendes nii kohalikud kui ka välismaalased. Oluline on aga teada, et cenote’de sügavus on vähemalt mitukümmend meetrit. Turistide hulgas populaarsed cenote’d asuvad Chichen Itza ja Tulumi lähedal. Kui tahad saada turistidest eemale, siis tasub seada sammud Mérida lähedal paiknevasse Homúni, mida nimetatakse Mehhiko cenote’de pealinnaks. Ekstreemsuse armastajate jaoks on kindlasti ahvatlev minna cenote’sse sukelduma.

Mexico City – kirev suurlinn

Kesk-Ameerikas kipub olema nii, et riigi pealinn on kõige koledam paik. Õnneks Mehhiko kohta see ei käi. Meeles tuleb aga pidada, et Mexico City on kõikidest eelpool mainitud paikadest kõige ohtlikum. Üks väga äge koht on Xochimilco hõljuvad aiad. Xochimilco on täis kanaleid, mida mööda saab kanuu või paadiga sõita. Imeline vaade suurlinnale avaneb aga Mexico City keskmes asuvast Torre Latinoamericanast. Muide, Torre Latinoamericana on märkimisväärne, sest elas 1985. aastal üle 8,2-magnituudilise maavärina, ilma et oleks kahjustada saanud.

