Restoranitest: turistide püüdja vanalinnas

Clayhills on läinud meie gastronoomilisse ajalukku Eesti esimese gastropubina, mis segab julgelt Briti pubiroogasid Itaalia, Prantsuse, Lähis-Ida ja Põhjamaade maitsetega. Populaarne on see siiani.

Clayhills asub Tallinna vanalinnas kohas, mis jääb just turistide käiguteele. Foto: Raul Mee Jaga pilti:

Tallinna Raekoja platsist paarikümne meetri kaugusel asuv Clayhills asub otse turistide käigurajal ja enamasti olen seal näinudki võõrkeelseid laudkondi rohkem kui kohalikke.