Restoranitest: uus sisu ja uus nimi

Terase tänava Lucca Enotecast sai mõni aeg tagasi restoran Radio. Paremat nime on raske ette kujutada – restoran asub Tallinna raadiomajast enam-vähem täpselt 300 meetri kaugusel.

Uus omanik andis restoranile uue nime Radio ja tõi uue peakoka, kelle menüü on andnud restoranile täiesti uue sisu. Foto: Raul Mee

Pealtnäha pole suurt midagi muutunud. Endiselt on tegemist veinipoe ja restorani liiduga, ainult restoranil on nüüd teine omanik. Nagu varemgi, saab juhul, kui restorani joogikaardil pakutavatest veinidest ei piisa, valida meelepärase veinipoe-vinoteegi varudest. Pisut on muutunud ka sisekujundus.