Pipedrive'i kommunikatsioonijuht Mariliis Beger

Arvamus: virsiku tüüpi ameeriklased ja kookospähkli sarnased eestlased

Multikultuurse töötajaskonna suurim võlu on see, et ehkki kõik töötavad sama eesmärgi nimel, on meetodid selle saavutamiseks erinevad, kirjutab Pipedrive'is kommunikatsioonijuht Mariliis Beger Äripäeva tellijatele ilmunud erilehes Firmapidu.

Ühest hiljutisest vestlusest sõbraga jäi mul kõrvu huvitav mõte. Ta ütles, et tema arvates on maailmas kahte sorti inimesi: ühed on virsiku tüüpi, kes end kohe esimesel kohtumisel avavad ning jagavad endast palju isiklikku. Nagu stereotüüpilised ameeriklased. Teised on aga kookospähkli sarnased „kõva koorega“, pigem kinnised inimesed, kes endast eriti rääkida ei tihka. Kui aga sellest koorest läbi pured, oled endale saanud sõbra kogu eluks. Nagu tüüpilised eestlased.