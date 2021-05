Idusse tööle läinud Taavi Rõivas: Eestis on uskumatult palju talente, aga neid on ikkagi puudu

Auve Techi nõukogu esimees Taavi Rõivas. Foto: Andras Kralla

Kolm kuud isejuhtivaid sõidukeid arendava idufirma Auve Tech nõukogu esimehena töötanud ekspoliitik ja -peaminister Taavi Rõivas jagab nende inimeste optimismi, kes usuvad, et Eestit ootab ees ükssarvikute sadu, mis annab majandusele uue hoo.

Rõivas nentis Äripäeva raadio otsesaates „Kuum tool“, et võrreldes ajaga, mil ta peaministrina alustas, on Eesti idusektor teinud pöörase arengu ning tulemas on mitu võimsat järellainetust. Andekaid inimesi läheb aga alati rohkem vaja, kui neid on.