Värbamisagentuuri asutaja: vaadake oma CV üle

Foto: Erakogu

13aastase personali värbamise kogemusega Iren Tomski küsib karjäärinõustamisele pöördujatelt esimene asjana, kuidas on CVga. „Kõik vastavad, et on sellega on kõik korras, aga tegelikult ei ole,“ rääkis Tomski esimesest komistuskivist, mille taha värbamine võib takerduda.

