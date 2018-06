Kroonide mäng portfellis

Ainult tellijale

Kui ma hiljuti Altriat ostsin, läks nii, et aktsia rebis kohe 10 protsenti langusesse. Nüüd aga vaatan, et miinust pole nagu ollagi.

Asi pole selles, nagu oleks Altria (MO) vahepeal suure tõusu teinud, oh ei. Ostsin aktsiat kahes jupis ja kuigi viimasest ostukohast on MO umbes dollari jagu tõusnud, siis esimese ostukoha hinnale jään ma ikkagi alla. Kuna jälgin oma kontot reeglina ikka soetusvaluutas, siis elasin nädalaid teadmisega, et Altria on mulle tubli tuhat dollarit ehk 6 protsenti miinust tiksutanud. Aga siis vahetasin vaate dollari pealt euro peale ja voil ? ! Miinust ainult 1,7 protsenti ja 200 eurot. No tegi meele rõõmsamaks küll. See ongi see kurikuulus valuutaefekt.

Mis siis juhtus? Eile oli Riias suurpankurite kokkusaamine, kus otsustati: rahatrükile tõmmatakse võlakirjade tugiostuprogrammi raames mõne kuu pärast pidurit, aga intressid jäävad veel vähemalt järgmise suveni sinna, kus nad meil on. Euro kukkus nagu kivi, võttis sihikule eelmise aasta madalikud ja dollar selle arvel kosus. Nii et väga lihtsalt võib öelda, et viimase viie päeva jooksul liikus MO külgsuunas, aga dollar andis talle ergutava laksu.

Põhjus on tegelikult veelgi sügavamal, sest MOd ostsin tugeva euro ajal – aprillis maksis meie ühisraha umbkaudu 1,2 dollarit ja nüüd sain sellest langusest nii-öelda maksimumi kätte.

Vastupidist näidet pole ka vaja kaugelt otsida. Portfellis on mul Brasiilia fond EWZ. Selle ostsin just siis, kui euro kallinema hakkas. EWZi – millel praegu on käes väga nutused ajad – sain kätte iseenesest tolle aja languse põhjast. Protsentides ja dollaris oli tõus lõpuks muljetavaldav. Aga rõõmu polnud mul sellest pooltki nii palju, kui ma lootsin, sest euro kallines mühinal dollari suhtes üle 10 protsendi ja õgis mõnuga EWZi kasvu.

Kroonid, kroonid, kroonid

Tegelikult on mul portfelli vanast ajast vedelema jäänud kõiksugu maailma valuutad. Kevadel kirjutasin, kuidas Norra krooni tõus euro suhtes Leroy Seafoodile lisahoogu andis. Praeguseks on euro Norra krooni suhtes odavnenud 4 protsenti, nii et see aitab pisut taandada Leroy hiliskevadist langust. Loodan küll, et Leroy ka ilma krooni abita taas uusi tippe vallutama hakkab.

Teine asi on Rootsi krooniga, mis samuti kunagistest tehingutest üle on jäänud: see on ligi 4 protsenti odavnenud. Poola zlotiga on sama lugu. Küll on hea meel, et mul pole portfellis Türgi liiri, millega on eriti nirud lood – see on aastaga odavnenud pea paarkümmend protsenti. Paki või perekond ja koer lennukisse, sest tundub, et Türgis on nüüd kõva ale! Aga dollar, seesama, mis mu USA aktsiatele hoogu annab, on aasta algusest kallinenud 3 protsendi võrra. Eks näis, mida aasta veel toob.

Kui nüüd topeltkaval olla, peaks lisaks aktsia tippajale ära tabama ka selle, millal mis valuutas väärtpaberit osta. Aga see on minu jaoks üsna hullumeelne teadus. Kuna mul on eurosid ja dollareid laias laastus pooleks, ongi nii, et kord Vestmann peal ja Piibeleht all ja siis jälle vastupidi. Nii et lõppkokkuvõttes on mul lootust nende rahamängudega vast nulli jõuda.