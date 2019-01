Ootamatu abiline minu portfelli juures

Volatiilsed turud on pühkinud minu portfellist märkimisväärse summa, kuid viimastel päevadel on tekkinud lootus vähemalt osa sellest tagasi saada – seda tänu abile sealt, kust oleksin seda kõige vähem oodanud.

Jah, abikäe osutas mees, kes on ühtlasi olnud minu seniste hädade üks põhjus. Tegemist on USA president Donald Trumpiga, kes on viimastel päevadel püüdnud eriti aktiivselt USA ja Hiina vahel tekkinud kaubandussõda lahendada, et investorite murekoormat kergendada. Täpsemalt usub Trump, kes veel mõni kuu tagasi oli kärme kas või iga nädal Hiinale uusi imporditariife kehtestama ja konflikti eskaleerima, et olukorra lahenedes tekib pärast suurt detsembrikuist langust turgudele taas optimism.