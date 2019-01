Ka mina olen vilets müüja

Mulle on tihti ette heidetud, et olen oma portfelliga niisama igav nagu mõni fondijuht. Eks sellepärast ma oma portfelli ja käitumist nende omadega teinekord võrdlen. Ühte asja teen neist hoopis erinevalt.

Vasekaevandus USAs: peale seda kui vaseaktsia Toomasel müüdud sai, hakkas väärtpaber turul tõusma.

Nii et kui ma sattusin nüüd Äripäevast lugema, et fondijuhid ei oska aktsiaid müüa ja jätavad igasuguse pahna sinna kõdunema, mõtlesin, et saan siin taas rinnale taguda. Heitsin kiire pilgu oma minevikutehingutele. Kas mäletate, kuidas ma enne viimast kriisi portfelli rahaks tegin ja siis suhteliselt valutult terve portfelliga kriisist läbi purjetasin? Need olid ilusad ajad – ikka on eestlasel hea meel, kui teistel läheb temast halvemini.