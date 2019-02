Risk, mida ma ühisrahastuses ei võta

Bondkicki investorite eest kadumise taustal mõtlen, et äkki peaksin portaali enda jätkusuutlikkusest tulenevate riskide hajutamist silmas pidades mõnele kolmandale portaalile rahakotirauad avama?

Nii vähendan enda jaoks võimalust, et portaal ühel hetkel lihtsalt kaob ja jätab investorid teadmatusse. Mitte et ma praegu oma portfellis olevates portfellides kahtleksin – Läti ühisrahastusportaalile Mintos tõsiseltvõetavat vastast ei ole. Igal hetkel leiab sealt erinevate laenukontorite laene, kus perioodid ja intressimäärad varieeruvad. Kõigile on valikut!