Uus ühisrahastus sihikul

Läti ühisrahastusportaalile Mintos tõsiseltvõetavat vastast ei ole. Igal ajahetkel leiab sealt erinevate laenukontorite laene, kus perioodid ja intressimäärad varieeruvad. Küll aga mõtlen, et äkki peaksin hajutamise mõttes veel mõne portaali suunas rahakotiraudu avama?

Näidisportfell Viventoris Foto: Viventor Jaga lugu:

Üks kandidaat on Viventor – samuti Läti portaal, mis Mintose mudelit kasutades on mitu laenukontorit suutnud kaasa meelitada. Sealt võib leida täiesti tundmatuid nimesid, näiteks Seymoure ja Lenno, kuid ka Mintosest edasi liikunud Mozipo gruppi kuuluva Moment Crediti. Paralleelselt leiab nii Mintosest kui ka Viventorist näiteks Get Bucksi ja Aforti Finance'i. Tundub, et laenukontorid peavad finantseerimiskanalite hajutamist samuti oluliseks.