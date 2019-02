Panin täppi!

Kui 19. jaanuari omanimelisel konverentsil sain lavalt kinnitada, et tehingute ajastamine pole just minu kõige tugevam külg, siis eile sain sellele kinnitust.

Kuna 6. detsembrist, mil soetasin enda portfelli juurde 185 Equinori aktsiat hinnaga 194,9 NOKi aktsia, pole veel kuigi palju aega möödas, mõtlen aeg-ajalt, et ehk oleksin tugevat ettevõtet saanud soodsamalt osta. Kui veel teisipäeval sain tulemuste-eelses optimismis mõelda, et ootamine tänaseni oleks tähendanud kallimat aktsiat ning et ehk lõikan kvartalitulemustest isegi kasu, siis kolmapäeval põrmustati minu lootused.