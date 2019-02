Kaotasin tuhandeid...

Kui veel eile õhtul oli minu portfell väärt pea 315 000 eurot, siis täna on pilt hoopis nukram – minu varandusest pühiti esimeste hommikutundidega minema rohkem kui 4000 eurot.

Peasüüdlane on portfelli suurim positsioon, Norra lõhetootja Lerøy Seafood. Kui ma hommikul silmad avasin, vaatas mulle Oslo börsilt vastu ettevõtte aktsia 7,5protsendiline miinus, millest õhtuks jäi alles 4,18 protsenti langust. Lõhetootja liikumise mõju minu portfellile on suur, kuna see moodustab 13,6 protsenti minu kõikidest varadest.