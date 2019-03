EfTENi pakkumine ajab vanduma!

Eile teatas minu portfellis esindatud EfTEN Real Estate Fund III, et kavatseb peatselt turule tulla uue aktsiapakiga, kuid selgus, et paraku saan ma neid vaid näpuotsaga.

EfTEN Real Estate Fund III väärtus on suurenenud börsil emiteerimisest alates 29 protsenti. Foto: Raul Mee

Esmalt ajas börsiteates antud info eelisjärjekorras märgitava aktsiahulga kohta mul juhtmed korralikult lühisesse. Börsiteates oli kirjas, et praegusel aktsionäril on eesõigus märkida aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuse summaga. Hmm… kõlab kummaliselt. Selline sõnastus pani mind pikalt pead kratsima. Kuna aktsia nimiväärtus on kümme eurot ja mul on neid 75 tükki, arvasin esialgu, et mul on võimalik neid märkida eelisjärjekorras 750 euro eest. Et ikka kindel olla, võtsin ühendust EfTENi juhi Viljar Arakasega ja palusin selgust.