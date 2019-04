Ühisrahastus jälitab mind!

Ühisrahastusportaale, mille hulgast valikuid teha, on palju, seega olen veetnud viimastel kuudel päris palju aega ühte ja teist portaali uurides ja puurides. Selle tulemusena ei saa ma enam aga ühtki internetilehte avada või isegi Youtube’ist videot vaadata, ilma et mind agressiivselt ühisrahastusteemaliste reklaamidega pommitataks.

Ühisrahastus pole mütsiga lööma minek. Olenevalt platvormist ja projektist võib tootluse arvutamine, laenukontorite läbisõelumine või kinnisvaraprojektidesse süvenemine palju aega ja vaeva nõuda.

See paneb mind aga natukene kukalt kratsima. Muidugi tean, et niimoodi reklaam käibki, et veebilehe külastajatele sihtmärk külge pannakse, ent mida rohkem reklaame näen, seda rohkem tunnen muret selle pärast, kas ikka niimoodi investeerimistooteid ja teenuseid reklaamima peaks.