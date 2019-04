Pühadetervitus Rootsi börsilt

Foto: EPA

Vahetult enne pühi lõi Rootsi börs kõigi aegade kõrgeimal tasemel uue rekordi. Läinud sügise ja aastavahetuse eelne langus on tasa tehtud ja enamgi veel.

Suurimad tõusu vedajad olid pühade-eelsel nädalal rõivakett H&M, mille rohelistest võrsetest siin alles kuu alguses kirjutasin, ning telekommunikatsiooniseadmete tootja Ericsson, mille kvartalitulemused jälle börsile toonust andsid. Samuti juubeldasid investorid juhivahetuse üle tööstuskontsernis ABB, mille aktsia senise juhiga börsiindeksitele aina alla jäi. Uuendusmeelsema juhiga on ehk ka aktivist-investoril Christer Gardellil rohkem väljavaateid ABBs Ericssoni saneerimise edu korrata. Omal ajal hindas ta, et aktsial oleks potentsiaali kerkida 35 Šveitsi frangile. Praegu kaupleb see 21 frangi tasemel.