Kolm börsifirmat ühe hoobiga!

Tallinki aktsionäride koosolekul oli saal investoreid täis ning teiste hulgas oli kohale tulnud laevafirma koorekiht. Foto: Liis Treimann

Tahad infot otse majanduse tuiksoonelt? Mine aktsionäride koosolekule, kus kired sageli lõkkele löövad. Täna õnnestus mul kolme börsifirma juhtimisse sõna sekka öelda.

Kõigepealt laenasin sugulaselt Trigon Property Developmenti aktsiaid. Kuigi see ettevõte pole investori jaoks seni väga palju pakkunud ja ta on börsi lisanimekirjas sisuliselt zombistunud (tänavu on aktsiaga tehtud 24 tehingut), siis juba asjaolu, et seal on suuromanik üks Eesti esikapitaliste Joakim Helenius, võib ettevõttes peita salajast väärtust. See oli üksik istumine. Peale minu oli kohal veel üks aktsionär ja selgus, et see oli Trigoni jaoks vaat et kolme aasta rekord. Oli väga huvitav kuulda Heleniuse visiooni, mille järgi võiks Pärnu muutuda Rail Balticu abil atraktiivseks nii lõbujanus tallinlastele kui ka Riia rahvale.