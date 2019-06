Mintose vahva uudistoode? Kindlasti mitte!

Vaevu jõudsin eelmine nädal kurta, et Mintoses kättesaadavate laenude intresside pidev jälgimine võtab mult mõnikord rohkem aega, kui tahaksin, kui juba jõudis Mintos tulla turule uue investeerimistootega, mis võtab vajaduse intresse jälgida täiesti ära.

Investor Toomas Invest & Accessiga investor Toomas kaasa ei lähe Foto: Äripäev

Nimelt, värskelt hakkas Mintos pakkuma investoritele käsitsi laenude valimise ja automaatpakkuja seadistamisele lisaks ka Invest & Accessi (investeeri ja pääse ligi) nimelist toodet. Tootetutvustuse lehel vaatab suurelt esimesena investorile vastu lubadus, et saad teenida kõrget tootlust ja igal hetkel oma rahale ligi. Kõlab veidi liiga hea, et olla tõsi, ja eks lähemal uurimisel tuleb välja, et kõik niivõrd hiilgav polegi.