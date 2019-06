Uurisin Viking Line’i salapärase investori tausta

Tallinki peakonkurent Viking Line sai uue suurinvestori, kes tekitas minus huvi. Kust ta nii äkki tuli? Kas ta suudab unisele Vikingile kiirema käigu sisse lükata?

Viking Line’i seitsmest alusest viis on üle veerandsaja aasta vanad, mis on miinus eelkõige kõrge kütusekulu pärast. Foto: Scanpix / Georg Kõrre

Pean tunnistama, et uudis on liiga värske, et uus omanik oleks jõudnud meedias oma plaane põhjalikumalt avalikustada. Nädal tagasi tuli teade, et 2013. aastal asutatud Rootsi valdusfirma Maelir AB on omandanud 17,1% Viking Line’i aktsiatest. Firma kuulub Jakob Johanssonile, kes maksis osaluse eest 33,3 miljonit eurot ehk 18 eurot aktsia kohta (35 korda 2018. aasta kasum aktsia kohta).