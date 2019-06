Mõtlen hakata kinnisvaraguruks

Tõstke käsi, kes arvab, et eestlase rahvussport on kinnisvarasse investeerimine? Minul on igatahes käsi püsti, sest olen kuulnud, et mikrokortereid ostetakse juba isegi e-poodide kaudu, just nagu piima ja leiba.

Kas anda laenu kauni villa, maamõisa või kartulipõllutaguse Leedu arenduse jaoks? Foto: Estateguru ekraanitõmmis

Füüsiline toode on arusaadav ja vajadusel saab minna hoonele kohalolekukontrolli (ja pai) tegema, mistõttu olen isegi huvitunud kinnisvaraga tagatud investeeringutest. Näiteks Estateguru kaudu.