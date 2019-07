Kuidas teha esimesed sammud Mintoses?

Kuidas luua konto Mintosesse? Foto: Mintos

Mul on olnud hea meel lugejate kirjadest teada saada, et olen mitmeid teist inspireerinud ühisrahastust oma portfelli lisama. Paljudele lugejatele on aga ühisrahastus veidi võõras valdkond ja kui aktsiatehingutega harjunud investorid ainult panka sisse logima peavad, et ostuorder teele panna, siis laenudesse raha paigutamisel on veel paar lisasammu.