Intriig teraseturul

Ameerika president Donald Trump enne terasetariifide kehtestamist. Foto: AFP/Scanpix

Hiljuti Eestit väisanud kuulus kaupleja Alexander Elder soovitas tõusupotentsiaali otsides silm peale panna terasesektori aktsiatele. Samal ajal on sektorit katvad Citibanki analüütikud prognoosinud, et langus jätkub ja pikalt. Intriig missugune – Elder versus Citibank!

Tegelikult on täiesti võimalik, et omajagu õigus on mõlemal. Elder esindab kaupleja vaadet, tema seisukohast võib juba poolteist aastat vähikäiku teinud terasesektor tunduda küll praegu piisavalt ülemüüdud ja suuremaks põrkeks valmis. Otsekui tema seisukoha kinnituseks on terasetootjate aktsiad paari viimase nädala jooksul üksjagu taastunud.