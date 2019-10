Norra bürokraatia läheb mulle maksma sadu eurosid

Tahtsin saada Norrast maksualandust. Alanduse sain. Koos kõrgema maksuga.

Investor Toomas ei saanud Norra maksusüsteemi finišijoonest üle. Foto: AFP/Scanpix

Pean siin ühe vana võla ära klaarima. Mul on kaks Norra dividendiaktsiat: Lerøy Seafood ja Equinor. Sealt tiksub igal aastal tubli tuhat eurot ja peale dividende. Sellepärast tabas mind külma dušina eelmise aasta lõpus tulnud teade, et Swedbank lõpetab ära automaatse Eesti-Norra maksuleppe arvestamise. Leping ütleb, et kui Norras tuleb dividendilt pidada kinni 25% tulumaksu, siis üks kord on olla Eesti investor uhke ja hää – leping lubab minul maksta ainult 15%. Aga nüüd selline pauk: pank ütles, et iga investor olgu enda eest väljas! Silme eest lõi mustaks.