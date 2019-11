Panin Helsingis täppi

Neste on jätkuvalt kasvanud kõik viimased kolm aastat ega näita sugugi väsimuse märke. Foto: Tomi Parkkonnen

Mul on tavaks ka paar korda aastas pilk üle Soome lahe heita, et kuidas Helsingi börsil läheb. Osalt uudishimust, osalt praktilistest kaalutlustest – äkki jääb midagi soodsat silma –, osalt aga ka seepärast, et kui Helsingis hakkavad esimesed külmetuse tunnused ilmnema, pole Tallinnalgi peatsest tõvevoodist pääsu.

Nüüd on rõõm tõdeda, et varem kõneks olnud aktsiatest ehk Nordeast, mida soovitasin mitte puutuda, Nestest, mida soovitasin jälgida ja Huhtamäkist, mida soovitasin osta, ongi kõik vastavalt soovitustele liikunud. Nordea on taasapisi hallitanud, Neste on mõnevõrra tõusnud ja Huhtamäki, see on suisa rakett.