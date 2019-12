Turule voolab palju naftat

Norras on naftatootmise vähenemise peatanud oktoobri alguses plaanitust varem käivitunud Equinori uus maardla Johan Sverdrup. Foto: Reuters/Scanpix

Kuna algaval nädalal tuleb naftakartell OPEC jälle Viinis kokku, et tootmist arutada, mõtlesin, et on paras aeg vaadata turul toimuvat.

Reedel nõksatas nafta hind alla ja ka minu portfelli naftaaktsia Equinor sai kergelt pihta.