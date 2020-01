Lubage esitleda: ajakiri Investor

Sina ei pea mitte töötama raha nimel, vaid raha peab töötama sinu nimel ning selle saavutamine on vaid pealehakkamise asi. Et alustamine oleks lihtsam ning investeerimishuvi kasvaks, koondasin kokku investeerimise baastõed ja edulood ning andsin välja praktilise ajakirja Investor.

Ajakiri Investor on esimese lugeja juba leidnud. Foto: Äripäev

Jah, sa lugesid õigesti – julge pealehakkamine on pool rikkusest. Et investeerimismaailmaga tutvumine lihtsam oleks, investeerimishuvi suureneks ning laiadesse massidesse jõuaks, koondasin sinu jaoks käimasoleva aasta kõige kuumimad aktsiavihjed ning elutõed oma ala parimatelt praktikutelt uude ajakirja Investor, vürtsitades neid motiveerivate edulugude ning ülevaadetega muu hulgas sellest, kuidas omale lisasissetulekut tekitada. Üks on kindel, igaühel on võimalik leida oma tee rikkuse juurde!