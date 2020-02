Tallinna börs surus USA mutta

Meedikud ootavad Indoneesias Hiinast Wuhanist saabuvaid kaasmaalasi. Koroonaviiruse hirm närib börside kasumit, teistel rohkem kui Tallinnas. Foto: ANTARA FOTO, Reuters/Scanpix

Vot oleks mul nüüd õige indeks olnud! Balti börsid jäid jaanuarist koroonast puutumata ning Tallinna börs kasvas mühinal ja tegi haigusehirmus USA börsile ära.

Kui mu enda portfell kosus jaanuariga tubli 3,5%, siis on puhas kahjurõõm näha, et lõpuks ometi on S&P500 indeks mulle alla jäänud – see tõusis eurodes mõõdetuna 0,89%. Hirmus koroonaviirus Hiinast on investorirahva ära hirmutanud, kuna keegi ei tea, missugused ärid ja kui pikaks ajaks pihta saada võivad. Nagu üks Hiina investor Bloombergile ütles – osta ei julge, lühikeseks müüa ei julge, ainult ootab ja vaatab, mis nüüd saab.