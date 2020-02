Mintos üksi on juba peaaegu suurem kui ülejäänud Euroopa kokku

Kui kusagil ühisrahastuses raha keerutada tahta, siis ikka ja jälle kostub loosungina: “Vali Mintos!”

Mintose juht Martins Sulte on suutnud ehitada Euroopa ühe vägevaima rahamasina Foto: Andras Kralla

See kõlab juba nagu uued valimised oleksid käimas ja ideaalne peaministrikanditaat siitsamast võtta. Aga ega need soovitused väga puusse pane, sest Mintose laenumaht üksinda on sisuliselt sama suur kui ülejäänud Euroopa ühisrahastusportaalid kokku suudavad teha. Ja mis seal salata – kõige suurem tükk minu ühisrahastusportfellist ringleb samuti lätlaste portaalis.