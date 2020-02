Kinnisvarapauk tuleb, aga kust?

Minu portfellis on kinnisvara fondide kaudu ning mõlemad fondid, mille osakuid ma oman, kavatsevad sel aastal aktiivselt investeerida.

Kinnisvaraturul paistab praegu kõik hästi, kuid krahh tuleb alati sealt, kust me oodata ei oska. Foto: LIIS TREIMANN

Püüdsin selgust saada, kas see on praeguses kinnisvaraturu olukorras ikka hea mõte. Selgus, et kuigi üldine foon kinnisvarainvesteeringuteks on optimistlik, leidub meepotis nii mõnigi tõrvatilk.