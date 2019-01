Pangad tõmbavad kinnisvaraturul katuse pealt

Investor Toomase konverentsil esinenud kinnisvaraeksperdid ja fondijuhid on ühel meelel, et laenuraha kallinemise ning vähenemise tõttu võtab turg sel aastal suuna alla.

EfTENi juht Viljar Arakas näeb, et Danske, DNB ja Nordea panga lahkumine Eesti turult jätab siia suure finantseerimisaugu. Foto: Tanel Meos

"Ma arvan, et 2019. aastal kukub katus kaela ja seda just pankade tõttu," arvas Baltic Horizoni fondijuht Tarmo Karotam. "Mis puudutab potentsiaalset seisakut, siis pankadel on väga suur roll kanda ning praegu näeme, et finantseeringu saamine on muutumas väga keeruliseks," rääkis ta oma kogemusest.