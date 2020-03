Nädalaga kaotasin ligi 37 000 eurot

Investor Toomas tundis eelmisel nädalal selget tagasilööki. Foto: Anti Veermaa

Kui nädalapäevad tagasi valmistusin juba kirjutama võidukat kommentaari, kuidas ma olen osanud raha paigutada rekordivääriliselt, siis nüüd saan rääkida hoopis teisest ja kurvemast rekordist: nii hullu aasta algust pole minu silmad veel näinud!

Tegelikult pole see päris täpne: jaanuaris paisus mu portfell mühinal ja veel 20. veebruaril lõi portfell ajaloo rekordi: 373 711,14 eurot. Tõus aasta algusest oli 7,4%. Ja siis läks lahti: reedel sai avapaugu suur soodusmüük börsidel, mis on nüüdseks pühkinud peamistest indeksitest enam kui 10%. Maailma finantsmeedia kirjutab, et tegu on kõige hullema börsinädalaga alates 2008. aastast.