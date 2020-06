Ootan Mintosest raha tagasi koos 48 163 investoriga

Mintose üks suurimaid laenukontoreid on sattunud täbarasse olukorda. Foto: Kaspar Allik

Mintos saatis uuemaid uudiseid Armeeniast ja mitte midagi rõõmustavat seal pole. Muidugi olen ma riigi pärast mures, sest mu portfellis on läbi Mintose ühe suurima laenukontori ligi 2000 euro jagu laenulepinguid Armeeniast.

Koroonakriis räsib riiki tugevasti ja praegugi on päevane nakatumiste arv üle 500. Mida kiiremini koroonaviirus kontrolli alla saadakse, seda rutem hakkab riigi majandus taastuma ja nii on ühisrahastuse investoritel suurem lootus laenudest tagasimakseid saada, sealhulgas minul! Õnneks on Finko gruppi kuuluv Varks andnud juba teada, et nemad planeerivad 2022. aasta lõpuks kõik võlgnevused investoritele katta ja nii konkreetse plaani peale tuleb mul pöidlad püsti tõsta.