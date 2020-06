Investeerimiseksperdid: võime olla alles börsibuumi alguses

Tõnn Talpsepp (vasakul) ja Tarvo Vaarmets leiavad, et investori jaoks on praegu aktsiaturgudel kõige olulisem indikaator keskpankade rahapoliitika. Foto: Andres Haabu

Finantsinsenerid OÜ juht, TTÜ õppejõud ja analüütik Tarvo Vaarmets ning investor ja TTÜ vanemteadur Tõnn Talpsepp leivad, et keskpankade lahke rahapoliitika abil võime praegusest kriisist kiiresti välja tulla ning olla seega alles uue tõusutsükli alguses.

Tarvo Vaarmetsa kinnitusel põhineb tema prognoos keskpankade rahapoliitikal. „Kui ikkagi turgudele raha nii palju peale tuleb ja tõesti varaline inflatsioon tekib, siis tundub see tõenäoline. Natuke minus ettevaatlikkust on, aga see tõus on võimalik muidugi,“ märkis ta.