Portfelli inventuur tõi üllatusi

Portfelli pidureid on rohkem, kui vedureid ja Tallink neist kõige suurem patuoinas. Foto: Liis Treimann

Uurisin, kuidas aktsiate tootlus minu portfellis on vastanud minu tootluse eesmärgile 12% aastas ja selgus, et just Eesti börsilt nopitud aktsia on mu portfelli suurim kasvupidur.

Inventuuri tegema asudes mõtlesin, et mis see siis ära pole, vaatan aga panga kasumlikkuse aruandest järele aktsiate keskmise soetusmaksumuse, positsiooni praeguse väärtuse ja aja, mil aktsiad ostsin. Ja siis lihtsalt kalkuleerin liitintressi arvutust kasutades, kui palju oleks praeguseks pidanud iga aktsia kasvama.