Rikkuse valem: otsusta vähe, aga otsusta õigesti

Warren Buffett usub, et õigetest otsustest on tähtsam valede otsuste vältimine. Foto: EPA

Jah, rikkaks on võimalik saada ka siis, kui teed elus vaid mõned üksikud otsused ja paned nendega täppi, unustamata seejuures riskide haldamist.

Tegemist on Warren Buffetti mõttega, millele ka mina saan alla kirjutada. Vanameister on rõhutanud, et eduks piisab valede otsuste vältimisest ning vaid mõne asja õigesti tegemisest. Koroonakriis näitas, et Buffett on ise sellise filosoofia rakendamisel parim näide – üks vale otsus, 6 miljardi dollari väärtuses lennufirmade aktsiate põhjas müümine, tähendas tema firmale 50 miljardi dollari suurust kvartalikahjumit ning kaotatud võimalust väärtpaberite tõusust osa saada ja selle abil oma portfelli rehabiliteerida.