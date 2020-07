Rahunege maha, aktsia pole koll!

Investeerimisfestival 2020 külalised olid minust enamjaolt nooremad (olen legendi järgi praegu 53aastane) ja kuigi noored on vanematest tavaliselt julgemad, siis üllatusega nägin, et mitte alati. Foto: Raul Mee, fotograaf

Ütlen ausalt, et kuigi Investeerimisfestival toimus juba kuuendat aastat, siis üllatusi ja kuhjaga häid ideid ning uusi kontakte sain sealt ka sellel korral. Painama jäi üks mure, millest kohe kirjutan.

Olles ise investeerinud juba alates 2002. aastast, ei tulnud mulle uneski pähe, et aktsia ostmine võib kellegi jaoks olla midagi hirmsat. Aga festivalil ringi käies ja kõrvallaudades vestlusi poole kõrvaga pealt kuulates tabasin üllatusega, et nii mitmedki noored, kahekümnendate keskel investorid väljendasid arvamust, et aktsiate analüüs on ikka liiga keeruline ning seetõttu on jäetud lihtsalt investeerimata. Ja aeg muudkui läheb. Aga aeg on investori suurim sõber ja parim on alustada investeerimist just noorena, kui on tekkinud palgatulu, millest veidi investeerimiseks säästa.