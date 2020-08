Kas Tallink on pääsenud või siiski mitte?

Tallinki reisilaev Baltic Queen ootab Tallinn-Stockholm liinile naasmist, seni on laevafirma leidnud sellele teise rakenduse. Foto: LIIS TREIMANN

Kui veel märtsis ehk koroonakriisi epitsentris lugesin Äripäevast, et Tallinkit võivad ohustada dividendikärbe ja pankrotioht, siis esimene on nüüdseks reaalsus, teises julgen aga kahelda ja olen optimistlikum.

Kõigest päev pärast pankrotiohtu näitavat uudist saabuski teade, et omanikutulust võin sel aastal suu puhtaks pühkida. Tunnustan igati seda otsust, sest see jätab Tallinkile manööverdamisruumi ning on üks võimalus, kuidas nina raskel ajal vee peal hoida. Seda, et Tallink oskab leida häid võimalusi, kinnitasid minu jaoks ka täna avaldatud teise kvartali majandustulemused.