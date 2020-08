Poola laenukontorid ajavad hirmuvärinad peale

Minul õnneks Capital Service laene portfellis pole, hetkel on mu portfellis selline seis. Foto: ekraanitõmmis

Poola laenuturg on keeruline ja sinna tasub minna vaid väga osavatel. Mis aga puutub ühisrahastusse, siis selles osas hakkab mul juba tekkima tunne, et ainuüksi Poola mainimine ühisrahastuse kontekstis võiks esile kutsuda korralikud külmavärinad – vähemalt minul nii on.

Kes hästi mäletab, siis Mintoses on juba korra Poola laenukontoriga probleeme olnud. Aasta oli siis 2017 ning vaid paar kuud Mintose laenuturult rahastust otsinud Eurocent pani ootamatult putka kinni. Asi oli seda huvitavam, et Eurocent oli tegelikult Poola alternatiivturul Newconnect listitud ehk ettevõtte aktsiad olid avalikult kaubeldavad ja seega tuli regulaarselt ettevõtte investoritele teavet anda läbi börsisüsteemi – seda võiks ju vähemalt väikestviisi kvaliteedimärgiks lugeda? Aga tutkit – 2004. aastal alustatud ettevõte ei suutnud kasumlikult toimetada ja ülejäänut me juba teame.