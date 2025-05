Tagasi ST 19.05.25, 14:14 KIK toetab ringsete ärimudelite ja tööstussümbioosi arendamist Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) annab toetust ringsete ärimudelite arendamiseks ja tööstussümbioosi loomiseks. Toetuse abil saab arendada ringselt valmistatud tooteid, leida biotoorainele lisandväärtust loovaid kasutusviise, luua jagamislahendusi ja arendada parandusvõimalusi. Samuti antakse toetust tööstussümbioosi lahendusteks, kus ühe ettevõtte tootmise kõrvalsaaduseid kasutab teine ettevõte.

„Toetus aitab muuta Eesti ettevõtete tooteid ja teenuseid keskkonnasõbralikumaks ja konkurentsivõimelisemaks. Ettevõtjad saavad uue toetuse abil oma ärimudeleid ümber kujundada selliselt, et tooted püsiksid kauem kasutuses, tekiks rohkem jagamislahendusi ning juba olemasolevad materjalid looksid rohkem lisandväärtust,“ lausus taristuminister Kuldar Leis. „Seda toetab omakorda jäätmereform, mis tagab, et korduskasutusel ja jäätmete ringlussevõtul on eelis põletamise või ladestamise ees.“

„Toetame ettevõtteid ja kohalikke omavalitsusi selliste projektide elluviimisel, mis aitavad inimestel teha igapäevaelus kestlikumaid valikuid – ostmise asemel vajalikke seadmeid laenutada, katkiste esemete eluiga parandustöökojas pikendada ja lasta esemeid parandada või hooldada otse tootjal, kellel on selleks parimad vahendid ja oskused. Selliste lahenduste kasutuselevõtuga muutub keskkonnasõbraliku valiku tegemine inimestele lihtsamaks. Samuti saab toetusega arendada uusi viise näiteks lambavilla või vetika kasutuselevõtuks ning ettevõtted on oodatud arendama tööstussümbioosi lahendusi,“ sõnas KIKi ringmajanduse projektikoordinaator Gerly Ots.

Toetust saab küsida:

1. Ringmajanduse ärimudelite elluviimiseks

Ringmajanduse ärimudelid aitavad vähendada kasutatavate toodete, materjalide ja kemikaalide koguseid või annavad lisaväärtust juba olemasolevatele materjalidele.

Ringmajanduse ärimudelite arendamiseks saavad toetust küsida näiteks raamatukogud, et inimesed saaksid ostmise asemel kodudes vajalikke vahendeid laenutada. Lisaks on oodatud lahendused, mis aitavad luua transpordivahendite jagamisvõimalusi asukohtadesse, kus neid veel pole. Toetust saab küsida parandustöökodade loomiseks või olemasolevatesse lisavõimaluste loomiseks, et inimesed saaksid tulla ja oma tooteid parandada.

Samuti saab taotlema tulla tootmisettevõte, kes soovib pakkuda oma toodetele parandus- või hooldusteenust. Lisaks on oodatud erinevad ringbiomajanduse lahendused, millega antakse väärtus biotoorainele nagu lambavill, puiduhake, vetikad jms, mis muidu muutuksid jäätmeks.

Ringmajanduse valdkond areneb kiiresti ja oma ideega tasub kindlasti ühendust võtta KIKi ringmajanduse ja ressursisäästu valdkonna projektikoordinaatoritega, kes annavad nõu, kas projekti elluviimiseks on võimalik KIKist toetust saada.

2. Tööstussümbioosi lahenduste elluviimiseks

Tööstussümbioosist saavad kasu kaks või rohkem ettevõtet, kui ühe ettevõtte tootmisjäägid või kõrvalsaadused kasutab ära teine ettevõte oma toormaterjalina. Toetatavad lahendused on näiteks tervikliku materjalivahetuse süsteemi loomine vähemalt kahe ettevõtte vahel, tootmistarkvara arendamine, mis annab partneritele infot, kui palju kõrvalsaaduseid tekib ja muud sarnased tegevused.

Taotleja saab olla äriühing, kohalik omavalitsus või selle hallatav asutus, kohalike omavalitsuste liit, maakondlik arendusorganisatsioon, mittetulundusühing või sihtasutus. Taotlusvooru eelarve on 2 miljonit eurot ja ühe projekti maksimaalne kogumaksumus on 200 000 eurot. Toetuse osakaal sõltub riigiabist ning projekti asukohast.

Toetuse tingimustega saab tutvuda KIKi kodulehel, kust leiab ka ringmajanduse toetuste infopäeva materjalid. Toetust saab taotleda e-toetuse keskkonna kaudu kuni vooru eelarve ammendumiseni.

Toetust antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest ja toetused töötas välja Kliimaministeerium koos Keskkonnainvesteeringute Keskusega.