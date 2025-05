Äripäeva meelest on Rahvusvahelisel Valuutafondil (IMF) mitmes asjas õigus . Kindlasti selles, et riigieelarvel ja valitsussektori võlakoormal tuleb silma peal hoida. Majanduskasv pole kobarkriisides tekkinud langusest taastunud, samal ajal nõuab eksistentsiaalne vajadus kaitsekulude kasvu. Ja IMFil on mõistlikud mõtted varamaksude kohta.