Tagasi 19.05.25, 12:09 Ettevõttel läheb nii hästi, et peab ehitama endale tehase Kolmele insenerile kuuluv LV Mehhatroonika alustas Tapale uue tootmishoone rajamist ning loodab varsti tulla turule oma esimese tootega.

LV Mehhatroonika kaks omanikku kolmest. Indrek Aver (vasakul) ja Madis Lepiksaar seisavad Tapal asuval kinnistul, kuhu nad kavatsevad rajada oma ettevõttele uue kodu.

Foto: Marie-Johanna Kippar

“Ega me uut hoonet ei planeeriks, kui meie eesmärgid ei oleks suured. Meie soov on käivet jätkuvalt kasvatada ja ka inimesi juurde palgata,” ütles LV Mehhatroonika üks omanik ja juhatuse liige Indrek Aver . Praegu tegutseb ettevõte Tapa keskväljakul kunagise poe ruumides.

Samas ei soovi nad kasvatada töötajate arvu väga suureks, kirjutas Lääne-Virumaa Uudised . Tapa Milli naabriks kerkiv uus tootmishoone planeeritakse 20 inimesele.

Ettevõtte omanik ja juhatuse liige Madis Lepiksaar märkis, et nende ettevõtte eesmärk ei ole kasvada töötajate arvult suureks, sest omanikud soovivad olla pigem insenerid kui tegeleda personalijuhtimisega.

“Pigem vähe inimesi, aga väga häid inimesi. Me väga valime, keda võtame enda meeskonda. Oluline on, et kõik saaksid hästi läbi ja tuleksid hommikul tööle rõõmsa meelega,” lisas ta.

Indrek ja Madis rääkisid, et uue tootmishoone ehitamiseks kopa maasse löömisega ei ole kiiret. “Teeme projekteerimise ära, vaatame numbritele otsa, siis selgub, milline võiks olla ehituse lõplik hind ja milliseid rahastamisallikaid kasutame. Praegu ei julge veel öelda, millal läheb ehitamiseks ja millal saab uus hoone valmis,” sõnas Indrek.