Tagasi 19.05.25, 15:07 IMF soovitab Eestile kaht uut maksu Eesti majandus on struktuursete muutuste lävel ning vaja on reforme, eelarve päästmiseks tuleks aga otsida uusi traditsioonilisi makse, sest praegused maksumäärad on roninud juba oma tippu.

IMFi eksperdid toetavad juba tehtavaid jõupingutusi, et hõlbustada taastuvate energiaallikate väljatöötamist. Esiplaanil IMFi delegatsiooni juht Vincenzo Guzzo.

Foto: Andras Kralla

See, kui kiiresti suudab Eesti majandus tulevikus kasvada, on võrdlemisi piiratud, sest majandus on viimaste kriiside tõttu uute muutuste ootel, tõdeti rahvusvahelise valuutafondi (IMF) kahenädalase Eesti visiidi järel. Tekkinud probleemide lahendamiseks on vaja struktuurireforme, samal ajal tuleb aga silm peal pidada eelarvel ja võlakoormal, sest see saab lähiajal tugeva hoobi.