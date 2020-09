Mida soovitas leedukas Vilniuse börsilt?

Viimati suhtlesin Leedu kolleegi, investor Lukasega siis, kui oli Coop Panga märkimine ja erinevalt minust tegi Lukas otsuse uut tulijat märkida. Foto: Vilmas Narečionis

Uurisin järele, kuidas on läinud Lukase investeeringutel, milliste ettevõtete poole võiks investor Vilniuse börsil oma pilgu pöörata ja mida arvab leedukas Ignitisest.

Oma Coop Panga investeeringuga on Lukas seni veel rahul, kuigi tunnistas, et tegemist pole kindlasti börsi säravaima tähe ega Baltikumi atraktiivseima aktsiaga. Siiski on Coopi puhul tegemist investeeringuga kasvavasse ettevõttesse ja Lukas plaanib jälgida, kuidas läheb Coop Pangal laienemisega.