Eesti väikeõlletootjad peibutavad hinnaga

Millal peaks tõsisemalt õlletootjatele otsa vaatama? Foto: Eiko Kink

Tubakatootja Altria müügimõtteid mõlgutades meenus mulle kohe Eesti väikepruulikodade invasioon ühisrahastusse. Suuremad väiketootjad on juba korra või mitu raha saanud ning üks väiksem plaanib kohe Fundwise’is kampaania avada. Kas peaks osa võtma?

Paraku on toidu- ja joogitootjatel osaku hinna kasvu ette näidata vähestel. Omalegi üllatuseks taasavastasin, et kõige edukam toidutootja ei ole mitte tootja, vaid pakendaja. Taanlaste GRIM pakendab põhimõtteliselt kõik inetu väljanägemisega juur- ja puuviljad ühte kasti tarbija jaoks kokku ja ütleb sinna juurde, et kõverat porgandit on täiesti aktsepteeritav süüa. Osaku hind on järelturul vähem kui aastaga viiekordistunud.